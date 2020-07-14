Белоруссия и Россия заключили соглашение о поставках нефти

Москва и Минск заключили соглашение об условиях поставок нефти из России. Об этом проинформировал журналистов председатель правительства Белоруссии Роман Головченко, передаёт агентство БелТА. По его словам, в общей сложности подписано три документа в энергетической сфере.

Два из них закрепляют изменения в межправительственном соглашении о строительстве Белорусской атомной электростанции. Третий регламентирует условия поставки российских энергоносителей в республику.

Ранее Головченко на переговорах с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным заявил о резком сокращении экспортных поставок нефти из России. По его оценке, причина кроется во внешнеэкономической конъюнктуре – падении цен на энергоносители в Европе, отмечает RT.

