СМИ: Банки выступили против запрета на увеличение лимита по кредитным картам

Банки выступили против законопроекта о запрете на увеличение лимита по кредитным картам в рамках одного договора с заемщиком. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письма Национального совета финансового рынка (НСФР), направленные Центробанку, Минфину, Совфеду и председателю комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову.

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По данным СМИ, участники финансового рынка убеждены, что увеличение лимита по кредитным картам удобнее, чем заключение нового договора. Иной подход осложнит обслуживание карт для банков, что повлияет на стоимость обслуживания. Новый законопроект также может спровоцировать ухудшение кредитной истории клиента.

Автором инициативы является сенатор Айрат Гибатдинов, ее внесли в Госдуму в начале апреля 2024 года, в начале октября законопроект был принят в первом чтении.

В пояснительной записке говорится, что повышение лимита кредитования «вгоняет граждан в долговую яму». При этом банки «фактически навязывают гражданам услуги по дополнительному кредитованию», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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