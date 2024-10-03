СМИ: Банки выступили против запрета на увеличение лимита по кредитным картам

По данным СМИ, участники финансового рынка убеждены, что увеличение лимита по кредитным картам удобнее, чем заключение нового договора. Иной подход осложнит обслуживание карт для банков, что повлияет на стоимость обслуживания. Новый законопроект также может спровоцировать ухудшение кредитной истории клиента.

Автором инициативы является сенатор Айрат Гибатдинов, ее внесли в Госдуму в начале апреля 2024 года, в начале октября законопроект был принят в первом чтении.

В пояснительной записке говорится, что повышение лимита кредитования «вгоняет граждан в долговую яму». При этом банки «фактически навязывают гражданам услуги по дополнительному кредитованию», передает «Радиоточка НСН».

