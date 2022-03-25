СМИ: Банки будут предлагать ипотеку с возможностью снижения ставки
Ряд банков России планирует предлагать заемщикам возможность почти автоматически уменьшать процент по ипотеке по мере снижения ставок на рынке. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей банковской сферы.
Отмечается, что для того, чтобы подобные условия выполнялись, они должны быть прописаны в договорах. Как сообщил РБК представитель банка «Зенит», уже с 25 марта кредитная организация будет прописывать в новых договорах по ипотеке пункт о сокращении процентной ставки для заемщика.
Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечала, что ипотека сейчас несет большие риски для россиян, поэтому лучше вкладываться во «вторичку» вместо «покупки котлована».
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