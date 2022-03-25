СМИ: Банки будут предлагать ипотеку с возможностью снижения ставки

Отмечается, что для того, чтобы подобные условия выполнялись, они должны быть прописаны в договорах. Как сообщил РБК представитель банка «Зенит», уже с 25 марта кредитная организация будет прописывать в новых договорах по ипотеке пункт о сокращении процентной ставки для заемщика.

Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечала, что ипотека сейчас несет большие риски для россиян, поэтому лучше вкладываться во «вторичку» вместо «покупки котлована».

