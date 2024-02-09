СМИ: Байден принял решение по экспорту СПГ под давлением Рокфеллеров и Блумберга

По данным издания, благотворительные организации, контролируемые членами семьи Рокфеллеров, четыре года лоббировали приостановку экспорта в связи с влиянием СПГ на климат и нацбезопасность. Среди спонсоров кампании также называют Майкла Блумберга.

Как сообщают источники, Байден принял решение под влиянием действия экологических активистов и новых исследований о выбросах на объектах СПГ. При этом американский сенатор Тед Круз поспешил назвать происходящее «подарком Путину», поскольку Европа теперь будет вынуждена покупать СПГ в России.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что американские власти приостановят процедуры одобрения новых контрактов на экспорт СПГ из страны. Министра энергетики США уже допустил, что в ближайшее время это решение может быть пересмотрено, передает «Радиоточка НСН».

