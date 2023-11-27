СМИ: Арбитражный суд Москвы не принял заявление о банкротстве СПБ Биржи

Арбитражный суд Москвы не принял заявление о банкротстве СПБ Биржи, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Сама же СПБ Биржа выступила с официальным сообщением, в котором говорится, что торговая площадка не подавала документы на банкротство, и она обладает устойчивым финансовым состоянием.

Акции СПБ Биржи падали на Мосбирже почти на 35% - до 63,8 рубля. На данный момент Московская биржа проводит по ним дискретный аукцион.

У СПБ Биржи нет финансовых проблем, а слухи о ее банкротстве могли распустить недовольные владельцы бумаг, объяснил «Радиоточке НСН» ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков.

