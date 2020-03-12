СМИ: Аравия соблазняет Европу тройными объёмами нефти по $25
Саудовская Аравия выразила готовность поставлять в Европу тройные объёмы нефти по ценам значительно ниже российских. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на осведомлённые источники. Согласно их информации, Эр-Рияд предлагает свою нефть по 25 долларов за баррель.
При этом лимиты обозначенных поставок существенно превышают обычные объёмы. Диапазон дополнительных объёмов колеблется от 25% до 200%, в зависимости от компании, которой они предложены.
Ранее саудовская компания Saudi Aramco заявила, что намерена увеличить добычу чёрного золота дополнительно на 1 миллион баррелей в сутки — до 13 миллионов.
При этом Bloomberg обозначило четыре преимущества Москвы в нефтяной войне. Агентство называет Россию единственной в мире страной, которая имеет возможность конкурировать с Саудовской Аравией.
Это возможно, благодаря низкой внутренней стоимости нефти и развитой инфраструктурой, передает Москва 24.
Кроме того, у России гибкая налоговая система и плавающий курс национальной валюты. Ещё одно преимущество, по мнению Bloomberg, - эффективные железные дороги и трубопроводы. Они дают возможность российским нефтяным компаниям работать при низких затратах.
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