СМИ: Ангола выходит из состава ОПЕК

Правительство Анголы приняло решение выйти из состава ОПЕК. Об этом сообщает местное агентство ANGOP со ссылкой на министра нефти, газа и минеральных ресурсов Анголы Диамонтино Азеведо.

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В заявлении говорится, что это было обдуманное и взвешенное решение, и принято на заседании совета министров.

Месяцев ранее представитель Анголы в ОПЕК сообщал, что страна не собирается выходить из организации из-за спора между другими участниками союза о квотах на добычу нефти.

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