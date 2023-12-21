СМИ: Ангола выходит из состава ОПЕК

В заявлении говорится, что это было обдуманное и взвешенное решение, и принято на заседании совета министров.

Месяцев ранее представитель Анголы в ОПЕК сообщал, что страна не собирается выходить из организации из-за спора между другими участниками союза о квотах на добычу нефти.

