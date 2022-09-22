СМИ: Американский Минфин ищет «гуру санкций»
Министерство финансов США ищет «гуру санкций» — международного экономиста-наблюдателя, который поможет Вашингтону избежать потрясений на фоне усиления санкционного давления на Россию. Об этом пишет Bloomberg.
Как отмечается в описании на американском сайте для поиска работы, экономисту предстоит «предоставлять анализ потенциальных побочных эффектов предлагаемых санкций для фирм и отраслей». Специалист возглавит новую группу, занимающуюся экономическим анализом санкций.
Bloomberg указывает, что США хотят ограничить непредвиденные последствия от ограничений на фоне их более частого введения. «Гуру санкций» должен помогать администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена избегать экономических шоков, подобных тому, который возник в 2018 году на рынке алюминия из-за введения ограничений против компаний, связанных с российским бизнесменом Олегом Дерипаской, пишет «Свободная пресса».
Ранее Минфин США ввел санкции в отношении крупнейших производителей электроники и дизайн-центров из РФ. Кроме того, Вашингтон расширил свой черный список, введя ограничения против главы Чечни Рамзана Кадырова, его супруги и детей, уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, помощника президента РФ Максима Орешкина, напоминает Ura.ru.
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