СМИ: Американские производители сланцевого газа не смогут увеличить поставки в ЕС

Производители сланцевого газа из США не смогут резко нарастить поставки в Европу зимой в условиях возможного энергетического кризиса. Об этом пишет Financial Times.

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Газета приводит слова главы инвесткомпании Quantum Energy Partners Уил Вэн Ло, который отметил, что Соединенные Штаты «не могут добывать больше».

«Помощи не будет. Ни со стороны производителей газа, ни со стороны производителей нефти», — подчеркнул глава Quantum Energy Partners.

В свою очередь, исполнительный директор нефтедобывающей компании Pioneer Natural Resources Скотт Шеффилд сообщил, что экспорт сжиженного природного газа (СПГ) и нефти из США в Европу уже достиг максимальных объемов.

При этом исполнительный директор инвесткомпании Kimmeridge Energy Бен Делл отметил, что инвестирующие в американские нефтегазовые компании предприниматели не заинтересованы в увеличении объемов добычи сырья. По словам эксперта, инвесторы предпочитают работать по модели «меньше производства, больше прибыли».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГазСШАЕвросоюз
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