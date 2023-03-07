Россия экспортировала уже 40 миллионов тонн зерна

Директор департамента растениеводства Минсельхоза РФ Роман Некрасов заявил, что в текущем сельскохозяйственном году (с 1 июля 2022 года) Россия экспортировала уже 40 млн тонн зерна, сообщает РИА Новости.

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По его словам, это говорит о том, что российский аграрий, несмотря на все санкции, «конкурентоспособен на мировом уровне».

Некрасов отметил, что продукцию из России ждут во многих уголках мира.

Он также добавил, что борьба с голодом и обеспечение поставок продовольствия по всему мир - глобальная миссия.

Ранее министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил, что в России стартовала весенняя посевная кампания, яровой сев начался в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Крыму, Дагестане и Чечне, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости
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