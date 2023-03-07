Россия экспортировала уже 40 миллионов тонн зерна

По его словам, это говорит о том, что российский аграрий, несмотря на все санкции, «конкурентоспособен на мировом уровне».

Некрасов отметил, что продукцию из России ждут во многих уголках мира.

Он также добавил, что борьба с голодом и обеспечение поставок продовольствия по всему мир - глобальная миссия.

Ранее министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил, что в России стартовала весенняя посевная кампания, яровой сев начался в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Крыму, Дагестане и Чечне, пишут «Известия».