СМИ: 30 непроданных самолётов SSJ 100 передадут компании Red Wings
Часть самолётов Sukhoi Superjet 100 (SSJ), на которые по разным причинам не нашлось покупателей, будут переданы подконтрольной «Ростеху» авиакомпании Red Wings. Об этом пишет РБК со ссылкой на топ-менеджера одной из авиакомпаний и источники, близкие к Объединённой авиастроительной корпорации.
Как утверждается в материале, перевозчик получит 30 из 59 самолётов. Среди них как незаконтрактованные, так и недопоставленные мексиканской Interjet, купившей только 22 борта из 33 заказанных.
Стоимость одного из переходящих Red Wings лайнеров SSJ 100 составляет примерно $30 миллионов. Представитель компании комментировать информацию о передаче самолётов не стал.
Отмечается, что остальные 29 самолётов уже распределены между другими авиакомпаниями. 22 из них получит «Аэрофлот», остальные – «Якутия» и «Азимут».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru