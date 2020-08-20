СМИ: 30 непроданных самолётов SSJ 100 передадут компании Red Wings

Часть самолётов Sukhoi Superjet 100 (SSJ), на которые по разным причинам не нашлось покупателей, будут переданы подконтрольной «Ростеху» авиакомпании Red Wings. Об этом пишет РБК со ссылкой на топ-менеджера одной из авиакомпаний и источники, близкие к Объединённой авиастроительной корпорации.

Как утверждается в материале, перевозчик получит 30 из 59 самолётов. Среди них как незаконтрактованные, так и недопоставленные мексиканской Interjet, купившей только 22 борта из 33 заказанных.