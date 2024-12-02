«Смелая женщина»: Костин сравнил Набиуллину с Тэтчер

Глава ВТБ Андрей Костин сравнил председателя Банка России Эльвиру Набиуллину с бывшим премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер. Об этом банкир заявил в интервью Reuters.

По его словам, глава ЦБ — «смелая женщина», имеющая «свою линию».

«Надо дать ей возможность решать. Помню, когда я работал в Лондоне, Маргарет Тэтчер — такая же "железная леди", как Набиуллина — активно боролась с инфляцией, полагая, что это главное в экономике», — рассказал Костин.

Как отметил глава ВТБ, он «не такой монетарист», по мнению Костина, инфляция в 8,5% не столь критична для России, однако у Центробанка другое мнение.

Ранее Андрей Костин спрогнозировал, что в 2025 году инфляция в РФ снизится до 6,4%.

