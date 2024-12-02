«Смелая женщина»: Костин сравнил Набиуллину с Тэтчер
Глава ВТБ Андрей Костин сравнил председателя Банка России Эльвиру Набиуллину с бывшим премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер. Об этом банкир заявил в интервью Reuters.
По его словам, глава ЦБ — «смелая женщина», имеющая «свою линию».
«Надо дать ей возможность решать. Помню, когда я работал в Лондоне, Маргарет Тэтчер — такая же "железная леди", как Набиуллина — активно боролась с инфляцией, полагая, что это главное в экономике», — рассказал Костин.
Как отметил глава ВТБ, он «не такой монетарист», по мнению Костина, инфляция в 8,5% не столь критична для России, однако у Центробанка другое мнение.
Ранее Андрей Костин спрогнозировал, что в 2025 году инфляция в РФ снизится до 6,4%.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru