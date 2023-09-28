Новак поручил принять срочные меры по снижению стоимости топлива на заправочных станциях и привести цены в мелком опте к уровню крупнооптовых. Зампред правительства отметил, что объем продажи топлива на бирже не должен сниматься до достижения баланса спроса и предложения.

Представитель кабмина предупредил, что если ситуация на внутреннем топливном рынке не изменится, власти примут жесткие регуляторные меры.

Правительство 21 сентября ввело временные ограничения на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива.

Президент России Владимир Путин накануне констатировал, что стоимость бензина продолжает расти, несмотря на принятые кабмином меры, передает «Радиоточка НСН».

