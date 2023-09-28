Новак поручил принять срочные меры по снижению стоимости топлива
Вице-премьер России Александр Новак в четверг провел внеочередное совещание с представителями нефтяных компаний по ситуации на топливном рынке, сообщила пресс-служба правительства РФ.
Новак поручил принять срочные меры по снижению стоимости топлива на заправочных станциях и привести цены в мелком опте к уровню крупнооптовых. Зампред правительства отметил, что объем продажи топлива на бирже не должен сниматься до достижения баланса спроса и предложения.
Представитель кабмина предупредил, что если ситуация на внутреннем топливном рынке не изменится, власти примут жесткие регуляторные меры.
Правительство 21 сентября ввело временные ограничения на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива.
Президент России Владимир Путин накануне констатировал, что стоимость бензина продолжает расти, несмотря на принятые кабмином меры, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru