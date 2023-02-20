Слуцкий: Единая цифровая валюта с Ираном может быть реализована к концу года
Единая цифровая валюта с Ираном может быть реализована к концу 2023 года, это является перспективным направлением. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в разговоре с РИА Новости.
По его словам, это является перспективным направлением. Слуцкий также указал, что такая идея является современной.
Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко в интервью РИА Новости сообщил, что Москва ожидает, что использование рубля и юаня в расчетах между Россией и Китаем за поставки энергоресурсов будет расти и дальше. Он отметил, что доля национальных валют в двусторонних расчетах растет в последние годы, при этом в прошлом году этот процесс значительно ускорился, передает НСН.
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