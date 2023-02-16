Минфин предложил исполнять в рублях госгарантии, предоставленные в валюте

В пояснительной записке к документу, размещенному на официальном портале проектов нормативных правовых актов, указано, что проект предусматривает исполнение госгарантий в иностранной валюте в рублях. Меры касаются обязательств, перед российскими и зарубежными юридическими и физическими лицами, иностранными государствами и международными организациями.

Сумма неисполненных обязательств в иностранной валюте, должна быть выражена в рублях по курсу Центробанка на дату требования.

Отмечается, что изменения вводятся для недопущения технического дефолта при возникновении гарантийных случаев по госгарантиям из-за невозможности перечислить средства в иностранной валюте.

