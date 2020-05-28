Слив для акционеров «Газпрома». Эксперт по энергетике не поверил в крах «Силы Сибири»

Запущенный «Газпромом» газопровод «Сила Сибири» может так и не выйти на проектную мощность из-за того, что на основном месторождении — Чаяндинском — было выявлено множество технологических нарушений. Информация об этом содержится в докладе Ленты.ру.

Замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с НСН раскритиковал публикацию и поставил под сомнение выводы, которыми руководствовалось издание.

«При всем уважении к этому изданию, опираясь на их более ранние материалы о нефтегазовой сфере и об энергетике в целом, я подозреваю, что специалистов по этим вопросам у них в штате нет. Этот источник не относится к категории надежных. К министру энергетики, если бы тот такое сказал, можно было бы прислушаться. А перечисленные в статье проблемы в отрыве от конкретных данных, мягко говоря, сомнительны. Те оценки финансовых потерь также выглядят противоречиво. Ничего не указано по нефти, которая на том же месторождении добывается, а пишут только про газ. Похоже на некий слив перед годовым собранием акционеров "Газпрома"», - сообщил он.