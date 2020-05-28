Слив для акционеров «Газпрома». Эксперт по энергетике не поверил в крах «Силы Сибири»
Замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в эфире НСН заявил, что информация, появившаяся в СМИ о множестве технологических нарушений на месторождении Чаяндинском, нуждается в проверке.
Запущенный «Газпромом» газопровод «Сила Сибири» может так и не выйти на проектную мощность из-за того, что на основном месторождении — Чаяндинском — было выявлено множество технологических нарушений. Информация об этом содержится в докладе Ленты.ру.
Замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с НСН раскритиковал публикацию и поставил под сомнение выводы, которыми руководствовалось издание.
«При всем уважении к этому изданию, опираясь на их более ранние материалы о нефтегазовой сфере и об энергетике в целом, я подозреваю, что специалистов по этим вопросам у них в штате нет. Этот источник не относится к категории надежных. К министру энергетики, если бы тот такое сказал, можно было бы прислушаться. А перечисленные в статье проблемы в отрыве от конкретных данных, мягко говоря, сомнительны. Те оценки финансовых потерь также выглядят противоречиво. Ничего не указано по нефти, которая на том же месторождении добывается, а пишут только про газ. Похоже на некий слив перед годовым собранием акционеров "Газпрома"», - сообщил он.
Лента.ру ранее писала, что 20 скважин Чаяндинского месторождения оказались полностью «сухими», а на 21 зафиксирован пониженный уровень добычи, который в течение нескольких лет и вовсе может стать нулевым. При этом только совокупные финансовые потери от «сухих» на данный момент скважин составляют 334 млрд рублей упущенной выгоды. Вместе с тем собеседник НСН предположил, что несмотря на сумбурность подачи информации, в материале может быть доля правды, что повлечет пересмотр со стороны «Газпрома» некоторых своих решений.
«Если абстрагироваться от формы подачи, в которой намешано все и вся, в огороде бузина, в Киеве дядька, "Южный" и "Северные" потоки, месторождения и прочее, попытаться вычленить основной посыл, который затерялся в процессе написания, то мы увидим следующее - люди обеспокоены определенной проблемой, которая, на их взгляд, существует. Если проблема подтвердится, то за этим должны последовать оргвыводы технологического характера в сторону ревизии и пересмотра тех решений, которые используются сейчас. Выявлять подобные вещи нужно, это бесспорно. И если это не слив, а реальная проблема, то эта статья, по сути, Газпрому поможет сделать этот проект лучше. Если же здесь только домыслы с неверно навешанными оценками и обвинениями, то ни на что это не повлияет», - констатировал эксперт.
В статье содержатся данные, что при разработке месторождения использовался дефективный буровой раствор, а руководящие лица на объекте принимали сомнительные решения, нарушая технические стандарты. Из-за этого полсотни скважин находятся под угрозой невыхода на плановый уровень добычи.
Первая «Сила Сибири» была запущена президентом РФ Владимиром Путиным и КНР Си Цзиньпином в конце 2019 года.
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