«Слезают с иглы»: Рынку недвижимости предрекли передел из-за отмены субсидирования
Сегодня девелоперы столкнулись с тремя серьезными вызовами — удорожанием стоимости кредитов, ростом цен на стройматериалы и рабочую силу и отсутствием платежеспособного спроса, сказал НСН Константин Апрелев.
Застройщики пытаются избавляться от девелоперских проектов, наименее привлекательных с точки зрения философии компаний, в первую очередь перепродают площадки для строительства домов эконом-класса, которые сегодня находятся в избытке. Об этом НСН заявил почетный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.
Российские девелоперы начали продавать земельные участки, приобретенные под строительство, сообщило издание «Известия» со ссылкой на представителей бизнеса. В частности, такие сделки проводят группа «Самолет», ПИК и Sminex. При этом сами застройщики попытки избавиться от купленной ранее земли отрицают: например, в «Самолете» сообщили о некой «оптимизации земельного банка». Апрелев подчеркнул, что сегодня застройщики пытаются избавляться от наименее интересных девелоперских проектов на фоне притока иногородних девелоперов в Москву и Санкт-Петербург.
«Наверное, для большинства компаний, которые купили эти участки в перспективе увеличения количества инвестиционно-строительных проектов, да еще и на кредитные ресурсы, наступает не самая лучшая ситуация. Возможно, от них лучше избавиться, потому что сегодняшняя кредитная ставка не располагает к долгосрочным инвестициям в земельные участки с целью их развития. Думаю, что от наименее интересных с точки зрения философии компании девелоперских проектов многие уже избавились. Волна прихода иногородних девелоперов в Санкт-Петербург и в Москву началась еще года два назад, когда успешные региональные девелоперские компании приобретали земельные участки в Москве и выходили на проектирование и строительство. Таких девелоперов много, и они уже начали реализовывать проекты в 2024 году. Может, сейчас это несколько ускоряется, потому что стратегическая перспектива для большинства девелоперов еще резче обострилась из-за ожиданий дальнейшего роста ключевой ставки. Особенно это касается девелоперов, осуществляющих свою деятельность в эконом-сегменте», — сказал Апрелев.
Собеседник НСН добавил, что сегодня девелоперы столкнулись сразу с несколькими вызовами, такими, как удорожание стоимости кредитов, рост цен стройматериалов и рабочей силы, а также отсутствие платежеспособного спроса.
«Даже тогда, когда ключевая ставка была очень низкой, под 8% можно было взять ипотеку, очень многие строительные проекты, которые должны были закончиться в 2021-2022 годах, до сих пор не закончились. У девелоперов сейчас несколько вызовов — во-первых, удорожание стоимости кредитов. Оно объясняется и ростом ключевой ставки, и снижением поступлений денежных средств от инвесторов на эскроу-счета застройщиков. Соответственно, процентная ставка не снижается, а себестоимость проектов растет. Во-вторых, выросли цены на стройматериалы и на рабочую силу. Сегодня наблюдается нехватка квалифицированных специалистов из-за того, что многие ушли на СВО. В-третьих, инвестиционная привлекательность новых проектов была очень сильно раскручена и переоценена из-за низкой кредитной политики. С постепенным ростом процентных ставок по ипотеке в прошлом году спрос покупателей был реализован, как текущий, так и будущий. Сейчас платежеспособный спрос отсутствует», — отметил эксперт.
В заключение Апрелев заявил, что сегодня наблюдается переизбыток площадок для жилья эконом-класса, а отказ от субсидирования больно ударит по большинству застройщиков.
«Площадки, которые интересны для жилья эконом-класса, сегодня в избытке, поскольку продажи именно в отсутствие поддержки субсидированной ипотеки коснулись новостроек в сегменте эконом-класса. Если жилье не будет распродано, какой смысл начинать строительство на новых площадках? В первую очередь стараются перепродать именно такие площадки. Однако отмечу, что будущие жильцы не застрахованы от банкротства, срыва сроков и ухудшения качества. Произошел существенный дисбаланс между спросом на вторичном и на первичном рынке по тем кредитам, которые субсидировались за счет государства в колоссальном масштабе. Уход с иглы субсидирования будет непростым для большинства застройщиков. Это приведет к переделу рынка и к тому, что сроки ожидания эксплуатации жилья могут очень существенно затянуться», — подытожил он.
Ранее руководитель Единого ресурса застройщиков Кирилл Холопик рассказал, что крупные российские застройщики заявили о приторможении вывода новых проектов, чтобы минимизировать риски остановок строек или банкротства девелоперов. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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