Скульптуры на Доме геологов в Москве отреставрируют

Победитель открытого конкурса отреставрирует скульптурную композицию «Наука и труд» на Доме геологов на Смоленской набережной в Москве, рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Уточняется, что необходимо будет отреставрировать четыре скульптуры и другие элементы композиции «Наука и труд» в течение 425 дней после подписания контракта.

Глава московского департамента по конкурентной политике Иван Щербаков отметил, что при выборе подрядчика для проведения реставрационных работ особое внимание уделяется квалификации и компетенции претендентов.

Дом геологов - частью архитектурного ансамбля Смоленской набережной, возведенный в 1950-е годы в стиле сталинский ампир по проекту архитектора Андрея Ростковского, а в 2019 году признан объектом культурного наследия регионального значения.

По словам главы департамента культурного наследия столицы Алексея Емельянова, Дом геологов является ярким образцом жилой застройки середины прошлого века. Здание сохранило свой архитектурный облик до сегодняшнего дня. Скульптурная композиция на крыше дома – одно из главных украшений исторического здания – за свою полувековую историю потрескалась и покрылась трещинами. Тогда мэр Москвы Сергей Собянин велел выделить на реставрацию памятника архитектуры необходимое финансирование. Специалисты будут расчищать, укреплять и докомпоновывать композицию прямо на крыше здания. Со скульптур снимут силиконовые формы, из которых позже уже в мастерской отольют новые композиции.

Планируется, что потом подрядчик снимет с крыши скульптуры и картуш. На крышу здания вернутся скульптуры из облегченного материала – полимербетона. Все реставрационные работы будут контролироваться специалистами Мосгорнаследия.