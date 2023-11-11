Складские помещения в России могут подорожать из-за дефицита

Стоимость аренды складов в Московском регионе может подскочить больше чем на 40%, пишет газета «Коммерсант».

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По информации издания, на сегодняшний день доля опустевших сладких помещений в столичном регионе достигла минимального уровня. Это объясняется желанием представителей бизнес сферы увеличить запасы товаров, отложенным спросом и пониженной активности девелоперов.

Отмечается, что стоимость аренды складов по всей России выросла на 26%. Соответствующее повышение ставок зафиксировали в 26 из 33 регионов нашей страны.

Ранее Центробанк РФ заявил, что темпы роста розничного кредитования будут замедляться до конца 2023 года и в 2024-м, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
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