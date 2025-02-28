Ситуация на рынке труда стала одним из рисков для экономики РФ
Снижение инвестиционного спроса и рынок труда станут основными вызовами для российской экономики в этом году, заявила замминистра экономического развития Полина Крючкова, сообщают «Ведомости».
По её словам, на рынке труда сейчас идет структурная трансформация, при которой рабочие кадры из одних отраслей перетекают в другие.
«При этом дефицит кадров - основной фактор, ограничивающий расширение предложения», - подчеркнула замминистра.
Ранее в Минтруда заявили, что дефицит кадров в российской экономике вырастет до 3,1 млн к 2030 году, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru