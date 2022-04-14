В ЦБ предложили пересмотреть размер отчислений для Visa и Mastercard

Заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова заявила в четверг, что ЦБ предлагает изменить размер платежей, которые банки обязаны отчислять в пользу международных систем Visa и Mastercard, сообщают РИА Новости.

Такое заявление она сделала, выступая на заседания межкомитетской рабочей группы по подготовке к рассмотрению годового отчета ЦБ в Государственной Думе.

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«Эти платежи делаются единоразово. Пока они банками не были сделаны. Вот эти платежи, кстати, мы можем пересмотреть в спокойном режиме»,- предложила Скоробогатова.

Ранее стало известно, что российские банки не смогут выпускать карты Mastercard и Visa, так как платежные системы с 10 марта временно перестали работать в России, такое решение компании приняли на фоне ситуации вокруг Украины.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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