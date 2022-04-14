В ЦБ предложили пересмотреть размер отчислений для Visa и Mastercard

«Эти платежи делаются единоразово. Пока они банками не были сделаны. Вот эти платежи, кстати, мы можем пересмотреть в спокойном режиме»,- предложила Скоробогатова.

Ранее стало известно, что российские банки не смогут выпускать карты Mastercard и Visa, так как платежные системы с 10 марта временно перестали работать в России, такое решение компании приняли на фоне ситуации вокруг Украины.

