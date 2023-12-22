Силуанов заявил об отсутствии предпосылок для изменения налогов
Серьезных изменений в налоговой системе пока не требуется, заявил в беседе с РБК глава Министерства финансов Антон Силуанов.
По его словам, в данный момент бюджет на ближайшие три года выглядит сбалансированным. Предпосылок для серьезных изменений в налоговой политике пока нет, подчеркнул министр.
«Мы формируем как собственные предложения, так и внимательно рассматриваем и обсуждаем предложения бизнеса», - добавил глава ведомства.
Президент России Владимир Путин на встрече с представителями бизнеса в ноябре поручил правительству рассмотреть возможность введения дифференцированной ставки налога на прибыль. Она будет зависеть от инвестиционной активности предприятий, отмечает «Радиоточка НСН».
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