Силуанов заявил о рисках стагфляции мировой экономики
Глава Минфина России Антон Силуанов заявил о рисках развития стагфляционного сценария мировой экономики и призвал странам G20 перейти к нормализации бюджетной и деенежно-кредитной политик, чтобы контролировать ситуацию с инфляцией. Его слова приводятся в пресс-релизе ведомства.
По его словам, на данный момент инфляция превышает целевой уровень в 14 странах Большой двадцатки.
Отмечается, что к такому положению вещей привели стимулы, несоразмерные с возможностями восстановления экономик.
Силуанов отметил, что Россия выбирает траекторию нормализации денежно-кредитной политики и рекомендовал странам избрать тот же путь для разрешения ситуации.
Цены в России могли расти еще быстрее из-за давления ряда внешних и внутренних факторов, но действия правительства позволяют сдерживать инфляцию. Об этом ранее заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков,
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