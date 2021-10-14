Силуанов заявил о рисках стагфляции мировой экономики

Глава Минфина России Антон Силуанов заявил о рисках развития стагфляционного сценария мировой экономики и призвал странам G20 перейти к нормализации бюджетной и деенежно-кредитной политик, чтобы контролировать ситуацию с инфляцией. Его слова приводятся в пресс-релизе ведомства.

По его словам, на данный момент инфляция превышает целевой уровень в 14 странах Большой двадцатки.

Отмечается, что к такому положению вещей привели стимулы, несоразмерные с возможностями восстановления экономик.

Силуанов отметил, что Россия выбирает траекторию нормализации денежно-кредитной политики и рекомендовал странам избрать тот же путь для разрешения ситуации.

Цены в России могли расти еще быстрее из-за давления ряда внешних и внутренних факторов, но действия правительства позволяют сдерживать инфляцию. Об этом ранее заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков,

