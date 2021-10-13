Песков: Правительству удается сдерживать рост цен

Цены в России могли расти еще быстрее из-за давления ряда внешних и внутренних факторов, но действия правительства позволяют сдерживать инфляцию. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, правительство активно занимается данной ситуацией и фиксирует все тенденции.

Песков отметил, что благодаря действиям Кабмина и ЦБ удается сдерживать рост цен, а также амортизировать ситуацию.

Депутаты Госдумы, если захотят, могут принять меры для увеличения доходов граждан, сказал ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» политолог Евгений Минченко.

