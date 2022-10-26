Силуанов: Деньги на спецоперацию заложены в бюджет

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что с Минобороны согласован объем денег, который необходим для обеспечения специальной военной операции.

«Деньги идут и в этом году и заложены на предстоящую трехлетку. С министерством обороны вопросы отработаны», - цитирует Силуанова РИА Новости.

Он пояснил, что деньги заложены на зарплаты военнослужащих, обмундирование мобилизованных.

Ранее кабмин поддержал законопроект о статусе ветерана для участвующих в спецоперации добровольцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Михаил Климентьев
ТЕГИ:Военная ОперацияМинфин РФБюджет
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