Силуанов: Деньги на спецоперацию заложены в бюджет
Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что с Минобороны согласован объем денег, который необходим для обеспечения специальной военной операции.
«Деньги идут и в этом году и заложены на предстоящую трехлетку. С министерством обороны вопросы отработаны», - цитирует Силуанова РИА Новости.
Он пояснил, что деньги заложены на зарплаты военнослужащих, обмундирование мобилизованных.
Ранее кабмин поддержал законопроект о статусе ветерана для участвующих в спецоперации добровольцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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