Путин сменил посла РФ в Эстонии
14 января 202215:50
Президент России Владимир Путин освободил Александра Петрова от должности чрезвычайного и полномочного посла РФ в Эстонской Республике, сообщает пресс-служба Кремля.
Российский лидер подписал указ, согласно которому на этот пост был назначен Владимир Липаев, который до этого был заместителем директора Департамента кадров МИД РФ.
Ранее Путин назначил Бориса Грызлова чрезвычайным и полномочным послом РФ в Белоруссии, сообщает Ura.ru.
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14 января 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru