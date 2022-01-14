Путин сменил посла РФ в Эстонии

Грызлов назначен послом РФ в Белоруссии Правительство одобрило индексацию пенсий на 8,6% Завершено расследование четырех дел о пытках в иркутских колониях Евро поднялся выше 88 рублей впервые с 20 июля 2021 года Лавров: НАТО вскоре может начать наращивать силы у границ РФ ЕС окажет экстренную помощь Украине для ответа на кибератаку