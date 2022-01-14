Путин сменил посла РФ в Эстонии

Президент России Владимир Путин освободил Александра Петрова от должности чрезвычайного и полномочного посла РФ в Эстонской Республике, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин назначил новых послов РФ в Индии и Сингапуре

Российский лидер подписал указ, согласно которому на этот пост был назначен Владимир Липаев, который до этого был заместителем директора Департамента кадров МИД РФ.

Ранее Путин назначил Бориса Грызлова чрезвычайным и полномочным послом РФ в Белоруссии, сообщает Ura.ru.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:ЭстонияПосолРоссийское ПосольствоРоссияВладимир Путин
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