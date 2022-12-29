Силуанов заявил, что падение ВВП в 2022 году составит порядка 2,7%
Спад ВВП России по итогам года составит около 2,7%, считает министр финансов РФ Антон Силуанов. Об этом глава Минфина заявил в интервью телеканалу «Россия 24».
По словам Силуанова, валовой внутренний продукт в РФ снижается, однако «это не двузначные цифры», пишет Ura.ru.
«Последние данные говорят, что ВВП снизится порядка до 2,7% за текущий год, еще возможно продолжится снижение по нашим прогнозам в следующем году», - указал министр.
При этом Силуанов отметил, что власти будут делать все, чтобы в 2023 году «выйти на положительные тренды».
Ранее глава Минфина спрогнозировал, что инфляция по итогам года составит около 12%.
Между тем первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что в 2023 году рост ВВП будет околонулевым, отмечает РЕН ТВ.
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