Силуанов заявил, что маленький госдолг России требует больших расходов

Выступая с лекцией в Финансовом университете, он указал, что расходы по обслуживанию годолга, наоборот, большие.

«В 2019 году уровень расходов на обслуживание госдолга к доходам был где-то 3,6%. В 2026 году, по оценкам, если мы будем проводить наши плановые заимствования, он будет... чуть меньше 10%. Ну куда это? Это много», - заключил министр.

Ранее в Центробанке РФ заявили, что внешний долг России по состоянию на 1 января 2024 года составил 326,6 млрд долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

