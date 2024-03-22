Силуанов заявил, что маленький госдолг России требует больших расходов
Госдолг России маленький и составляет 15% от валового внутреннего продукта (ВВП). Как сообщает РИА Новости, такое заявление сделал Глава Минфина РФ Антон Силуанов.
Выступая с лекцией в Финансовом университете, он указал, что расходы по обслуживанию годолга, наоборот, большие.
«В 2019 году уровень расходов на обслуживание госдолга к доходам был где-то 3,6%. В 2026 году, по оценкам, если мы будем проводить наши плановые заимствования, он будет... чуть меньше 10%. Ну куда это? Это много», - заключил министр.
Ранее в Центробанке РФ заявили, что внешний долг России по состоянию на 1 января 2024 года составил 326,6 млрд долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru