Путин призвал списать 2/3 задолженностей регионов по бюджетным кредитам

«Считаю необходимым списать 2/3 задолженностей регионов по бюджетным кредитам. Это сохранит им порядка 200 миллиарда рублей ежегодно с 2025 по 2028 год», - сказал он.

Путин уточнил, что регионам следует направить «сэкономленные» денежные средства целевым образом в поддержку инвестиций и инфраструктурные проекты.

Ранее сообщалось, что долг российских регионов вырос за 12 месяцев 2023 года на 14% до 3,2 триллионов рублей. Основной причиной такой динамики стало увеличение заимствований субъектов Центрального федерального округа и Поволжья. Так госдолг Москвы вырос на 40,8 миллиарда рублей, Татарстана – на 22,2 миллиарда рублей, Нижегородской области – на 22,3 миллиарда рублей, передает «Радиоточка НСН».

