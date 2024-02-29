Путин призвал списать 2/3 задолженностей регионов по бюджетным кредитам
Необходимо снизить долговую нагрузку регионов, заявил президент России Владимир Путин, выступая с ежегодным посланием к Федеральному собранию.
«Считаю необходимым списать 2/3 задолженностей регионов по бюджетным кредитам. Это сохранит им порядка 200 миллиарда рублей ежегодно с 2025 по 2028 год», - сказал он.
Путин уточнил, что регионам следует направить «сэкономленные» денежные средства целевым образом в поддержку инвестиций и инфраструктурные проекты.
Ранее сообщалось, что долг российских регионов вырос за 12 месяцев 2023 года на 14% до 3,2 триллионов рублей. Основной причиной такой динамики стало увеличение заимствований субъектов Центрального федерального округа и Поволжья. Так госдолг Москвы вырос на 40,8 миллиарда рублей, Татарстана – на 22,2 миллиарда рублей, Нижегородской области – на 22,3 миллиарда рублей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru