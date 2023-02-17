Силуанов: Все запланированные обязательства бюджета будут выполнены

Все расходные обязательства, которые запланированы на текущий год, будут выполнены, ресурсы для этого имеются. Об этом сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов в интервью каналу «Россия 24».

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По его словам, дефицит бюджета будет находиться на уровне плановых значений. Силуанов также отметил, что социальные обязательства исполняются в первую очередь.

Ранее главный научный сотрудник Института социальной политики НИУ ВШЭ Наталья Зубаревич в беседе с НСН отметила, что дефицит бюджета в 2023 году будет покрываться за счет повышения налогов, средств из Фонда национального благосостояния и выпуска государственных облигаций. По ее словам, запланированный бюджет на 2023 год является лишь гипотетическим, все будет зависеть от цены на нефть.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияАнтон Силуанов
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