Силуанов: Все запланированные обязательства бюджета будут выполнены

По его словам, дефицит бюджета будет находиться на уровне плановых значений. Силуанов также отметил, что социальные обязательства исполняются в первую очередь.

Ранее главный научный сотрудник Института социальной политики НИУ ВШЭ Наталья Зубаревич в беседе с НСН отметила, что дефицит бюджета в 2023 году будет покрываться за счет повышения налогов, средств из Фонда национального благосостояния и выпуска государственных облигаций. По ее словам, запланированный бюджет на 2023 год является лишь гипотетическим, все будет зависеть от цены на нефть.

