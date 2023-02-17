Силуанов: Все запланированные обязательства бюджета будут выполнены
Все расходные обязательства, которые запланированы на текущий год, будут выполнены, ресурсы для этого имеются. Об этом сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов в интервью каналу «Россия 24».
По его словам, дефицит бюджета будет находиться на уровне плановых значений. Силуанов также отметил, что социальные обязательства исполняются в первую очередь.
Ранее главный научный сотрудник Института социальной политики НИУ ВШЭ Наталья Зубаревич в беседе с НСН отметила, что дефицит бюджета в 2023 году будет покрываться за счет повышения налогов, средств из Фонда национального благосостояния и выпуска государственных облигаций. По ее словам, запланированный бюджет на 2023 год является лишь гипотетическим, все будет зависеть от цены на нефть.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,1 млн+15 359 / сут.
Умерли
396 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+11 245 / сут.
- «Я не отчаиваюсь!»: Глюк’оZа накануне концерта в «Крокусе» сообщила о его отмене
- Захарова заявила о максимальной вовлеченности НАТО в украинский конфликт
- В Центробанке допустили пересмотр лимита для бесплатных переводов в СБП
- СМИ: При крушении вертолета на Сахалине нашли выжившего
- Силуанов: Все запланированные обязательства бюджета будут выполнены
- Глеб Самойлов объявил о переносе концерта в Челябинске
- Минфин понадеялся на получение 300 млрд рублей за счет крупного бизнеса
- Суд прекратил производство по ходатайству о смягчении наказания по просьбе Михаила Ефремова
- В Баку раскритиковали решение Евросоюза отправить миссию на границу с Арменией
- Игрок «Шинника» рассказал об угрозах после драки с украинцами в отеле в Турции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru