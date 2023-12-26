Силуанов сообщил о перевыполнении плана по налогу на сверхприбыль
В рамках выплаты налога на сверхприбыль в бюджет России поступило 315 миллиардов рублей при плане в 300 миллиардов, сообщил глава Минфина Антон Силуанов в интервью телеканала «Россия-24».
По словам министра, большинство компаний предпочло заплатить налог досрочно, снизив его ставку с 10 до 5%.
«Да, 5% лучше, чем 10%»,— добавил он.
Мера действует в отношении компаний, у которых средняя прибыль за 2021-2022 годы превысила миллиард рублей. Разовый сбор составляет 10% от суммы сверхприбыли за два предыдущих года. Компании могли снизить ставку до 5%, внеся обеспечительный платеж с 1 октября по 30 ноября 2023 года.
Ранее СМИ сообщали о том, что президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность введения дифференцированной ставки налога на прибыль. Ставка будет зависеть от преференциальных режимов и инвестиционных активностей компании, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru