Силуанов сообщил о перевыполнении плана по налогу на сверхприбыль

По словам министра, большинство компаний предпочло заплатить налог досрочно, снизив его ставку с 10 до 5%.

«Да, 5% лучше, чем 10%»,— добавил он.

Мера действует в отношении компаний, у которых средняя прибыль за 2021-2022 годы превысила миллиард рублей. Разовый сбор составляет 10% от суммы сверхприбыли за два предыдущих года. Компании могли снизить ставку до 5%, внеся обеспечительный платеж с 1 октября по 30 ноября 2023 года.

Ранее СМИ сообщали о том, что президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность введения дифференцированной ставки налога на прибыль. Ставка будет зависеть от преференциальных режимов и инвестиционных активностей компании, передает «Радиоточка НСН».



