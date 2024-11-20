Силуанов сообщил, что Россия использует доходы от замороженных активов Запада
Россия будет использовать доходы от замороженных активов западных инвесторов в ответ на недружественные действия западных стран. Об этом в интервью на телеканале «Россия-1» заявил министр финансов Антон Силуанов.
По его словам, ответные меры будут предприняты после реализации таких шагов со стороны Запада.
Силуанов отметил, что Россия будет действовать аналогично тем государствам, которые заморозили российские золотовалютные резервы и используют доходы от их размещения. Он добавил, что замороженные ресурсы западных компаний и инвесторов также будут использованы в ответ на подобные действия.
В октябре министр финансов заявлял, что Россия готова применить такие меры как симметричный ответ на действия Запада, передает «Радиоточка НСН».
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