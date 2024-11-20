Силуанов сообщил, что Россия использует доходы от замороженных активов Запада

Россия будет использовать доходы от замороженных активов западных инвесторов в ответ на недружественные действия западных стран. Об этом в интервью на телеканале «Россия-1» заявил министр финансов Антон Силуанов.

По его словам, ответные меры будут предприняты после реализации таких шагов со стороны Запада.

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Силуанов отметил, что Россия будет действовать аналогично тем государствам, которые заморозили российские золотовалютные резервы и используют доходы от их размещения. Он добавил, что замороженные ресурсы западных компаний и инвесторов также будут использованы в ответ на подобные действия.

В октябре министр финансов заявлял, что Россия готова применить такие меры как симметричный ответ на действия Запада, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: photo.roscongress.org
ТЕГИ:ЗападДоходыМинфин РФ

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