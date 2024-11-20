Силуанов сообщил, что Россия использует доходы от замороженных активов Запада

Россия будет использовать доходы от замороженных активов западных инвесторов в ответ на недружественные действия западных стран. Об этом в интервью на телеканале «Россия-1» заявил министр финансов Антон Силуанов.

По его словам, ответные меры будут предприняты после реализации таких шагов со стороны Запада.