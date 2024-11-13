Боррель предложил ЕС рассмотреть экспроприацию замороженных российских активов

Глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель предложил Евросоюзу принять решение об экспроприации замороженных российских активов, а не ограничиваться только доходами от их реинвестирования.

Свою позицию он высказал на слушаниях в Европарламенте, где обсуждали отношения ЕС и США после победы Дональда Трампа на выборах в США.

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Боррель выразил обеспокоенность возможным сокращением американской помощи Украине после избрания Трампа. Он отметил, что такой исход ставит важные вопросы, в том числе о будущем замороженных активов России.

По его мнению, использование только доходов от этих активов для финансирования украинской оборонной промышленности будет недостаточным, и Евросоюзу необходимо принять меры по решению проблемы с самими активами, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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