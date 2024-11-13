Боррель предложил ЕС рассмотреть экспроприацию замороженных российских активов

Глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель предложил Евросоюзу принять решение об экспроприации замороженных российских активов, а не ограничиваться только доходами от их реинвестирования.

Свою позицию он высказал на слушаниях в Европарламенте, где обсуждали отношения ЕС и США после победы Дональда Трампа на выборах в США.