Боррель предложил ЕС рассмотреть экспроприацию замороженных российских активов
Глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель предложил Евросоюзу принять решение об экспроприации замороженных российских активов, а не ограничиваться только доходами от их реинвестирования.
Свою позицию он высказал на слушаниях в Европарламенте, где обсуждали отношения ЕС и США после победы Дональда Трампа на выборах в США.
Боррель выразил обеспокоенность возможным сокращением американской помощи Украине после избрания Трампа. Он отметил, что такой исход ставит важные вопросы, в том числе о будущем замороженных активов России.
По его мнению, использование только доходов от этих активов для финансирования украинской оборонной промышленности будет недостаточным, и Евросоюзу необходимо принять меры по решению проблемы с самими активами, передает «Радиоточка НСН».
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