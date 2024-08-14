Силуанов: Россия вошла в число стран с высоким уровнем доходов населения

Он также напомнил, что Россия уже в четверке стран по экономическому развитию с точки зрения паритета покупательной способности.

«Мы обогнали Японию, Германию, Францию», - отметил глава Минфина РФ.

Ранее Силуанов заявил, что на реализацию послания президента в 2024 году потратят 160 млрд рублей, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

