Силуанов: Россия вошла в число стран с высоким уровнем доходов населения
Россия на сегодняшний день принадлежит к числу стран с высоким уровнем доходов населения. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».
Он также напомнил, что Россия уже в четверке стран по экономическому развитию с точки зрения паритета покупательной способности.
«Мы обогнали Японию, Германию, Францию», - отметил глава Минфина РФ.
Ранее Силуанов заявил, что на реализацию послания президента в 2024 году потратят 160 млрд рублей, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru