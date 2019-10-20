Силуанов: Россия устоит в случае обрушения цен на нефть

Министр отметил, что текущие цены на нефть вполне устраивают Москву, а сама Россия стремится снизить зависимость от колебаний мировых цен на энергоносители.

Именно по этой причине, отметил Силуанов, российский бюджет сверстан исходя из цены в 42 доллара за баррель. Также, по словам министра, Россия накопила «достаточный» золотой запас, что позволит ей без особых проблем исполнять свои обязательства в течение трех лет даже в случае падения цен на нефть до 20-30 долларов.

