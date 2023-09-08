Решетников: Товарооборот России и КНР превысит 200 млрд долларов в 2023 году

Россия и КНР в 2023 году превысят плановую цифру в 200 миллиардов долларов товарооборота. Такое заявление сделал министр экономического развития РФ Максим Решетников, слова которого приводит РИА Новости.

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Он отметил, что вместе с ростом количественных показателей товарооборота идет и качественный рост. По словам Решетникова, растут взаимные поставки более сложной продукции, отечественные компании переориентируются на поставщиков из КНР, сами встраиваются в китайские производственные цепочки.

Ранее, в начале августа, сообщалось, что товарооборот между Россией и Китаем в первой половине года вырос на 36,5% и достиг 134,104 миллиарда долларов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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