Счётная палата выявила нарушения на 676 млрд рублей при исполнении бюджета

По его словам, в основном это бухгалтерский учёт, при этом большая часть нарушений была исправлена в ходе самой проверки.

«Очень часто это постановка на учёт имущества, построенных зданий: затягивается, бывает, на месяцы и даже годы, и мы отмечаем эти вещи. Начинается эксплуатация зданий, ещё не поставленных на учёт, - это очень частое замечание», - отметил он.

Ранее Кудрин заявил, что из 1,5 тысячи существующих госпрограмм только 22% демонстрируют реальные результаты, самыми успешными стали госпрограммы развития сельского хозяйства, развития транспортной системы, развития атомного машиностроительного комплекса, программа «Доступная среда», сообщает RT.