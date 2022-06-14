Счётная палата выявила нарушения на 676 млрд рублей при исполнении бюджета

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что при исполнении бюджета РФ в 2021 году были выявлены нарушения на 676 млрд рублей, сообщает пресс-служба Кремля.

Кудрин не исключил переход экономики РФ к росту ВВП в 2024 году

По его словам, в основном это бухгалтерский учёт, при этом большая часть нарушений была исправлена в ходе самой проверки.

«Очень часто это постановка на учёт имущества, построенных зданий: затягивается, бывает, на месяцы и даже годы, и мы отмечаем эти вещи. Начинается эксплуатация зданий, ещё не поставленных на учёт, - это очень частое замечание», - отметил он.

Ранее Кудрин заявил, что из 1,5 тысячи существующих госпрограмм только 22% демонстрируют реальные результаты, самыми успешными стали госпрограммы развития сельского хозяйства, развития транспортной системы, развития атомного машиностроительного комплекса, программа «Доступная среда», сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: flickr.com // ru_minfin
ТЕГИ:БюджетНарушенияСчетная ПалатаАлексей Кудрин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры