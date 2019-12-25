Силуанов раскрыл, сколько продержится Россия при падении цен на нефть

25 декабря 201909:59

России хватит средств из Резервного фонда на три года в случае резкого падения цен на нефть. Об этом заявил на встрече с журналистами первый заместитель председателя правительства РФ, министр финансов Антон Силуанов. По его словам, оценка сделана, исходя из того, если чёрное золото подешевеет до 20−25 долларов за баррель.

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Силуанов признал обоснованность опасений такого падения. Однако, по его словам, бюджетная политика российских властей позволит даже в случае самого худшего развития событий выполнять бюджетные обязательства в трёхлетний период, отмечает «Свободная пресса».

В этом случае, по словам первого вице-премьер, будут применяться дополнительные валютные интервенции из Фонда национального благосостояния с целью снижения давления на рубль.

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ФОТО: РИА Новости//Михаил Климентьев
ТЕГИ:СилуановНефтьРезервный Фонд