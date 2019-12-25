Силуанов раскрыл, сколько продержится Россия при падении цен на нефть

Силуанов признал обоснованность опасений такого падения. Однако, по его словам, бюджетная политика российских властей позволит даже в случае самого худшего развития событий выполнять бюджетные обязательства в трёхлетний период, отмечает «Свободная пресса».

В этом случае, по словам первого вице-премьер, будут применяться дополнительные валютные интервенции из Фонда национального благосостояния с целью снижения давления на рубль.

