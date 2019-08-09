Кричевский: Когда государство плюет на бизнес, никакие меры не работают
Экономист Никита Кричевский специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
Более четверти детей в России находятся за чертой бедности
Более четверти детей в России находятся за чертой бедности. Такие результаты показал мониторинг, который провел Росстат. По данным исследования, в стране 26% детей в возрасте до 18 лет живут в семьях, где уровень денежных доходов не превышает прожиточный минимум.
Никита Кричевский: «Непонятно, зачем Росстат приводит эти цифры. С одной стороны, таким образом он, вроде как, расписывается в неэффективности социальной политики, которая проводилась на протяжении последних, как минимум 20 лет. Но, с другой стороны, он словно подталкивает молодежь к повторению жизненного пути Стива Джобса, Джефа Безоса, Романа Обрамовича и прочих уважаемых (или не очень) бизнесменов, которые точно также поднимались из грязи в князи. Да что там говорить, президент Российской Федерации, сам неоднократно говорил, что вырос на ленинградской улице», - заметил Никита Кричевский, общаясь с НСН.
Власти оценили ущерб от пожаров в лесах Красноярского края
Власти оценили ущерб от пожаров в лесах Красноярского края. По предварительным расчетам, он составляет по меньшей мере 1,5–2 млрд рублей.
Никита Кричевский: «Представляется, что руководство Красноярского края всеми силами стремится занизить данные по потерям, потому, что, на самом деле, разговор идет не о 1,5-2 млрд рублей, а о 1,5 – 2 триллионах. А вообще, тайга, как легкие не только России, но и всего мира в целом, никакому подсчету и определению денежной оценки не подлежит», - заявил он НСН.
В России заявили о пробуксовке плана по улучшению делового климата
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил о пробуксовке плана по улучшению делового климата и призвал участвующие министерства и ведомства принять исчерпывающие меры по его реализации. План был утвержден правительством еще в январе 2019 года. Он включает в себя меры по 12 направлениям (налоговая нагрузка, контрольно-надзорная деятельность, таможенное администрирование, человеческий капитал и тд.), которые должны способствовать улучшению делового климата в стране.
Никита Кричевский: «Господин Орешкин! Улучшение делового климата зависит не от налоговой нагрузки, таможенного администрирования, человеческого капитала и прочих умных слов. Оно зависит от движения правительства и государства в целом, к восстановлению социальной справедливости в стране. Той самой ныне забытой справедливости, которая существовала в годы Советского Союза и сегодня напрочь утеряна. Когда бизнес видит, что все его усилия тратятся впустую, когда приходят силовики, когда государство плюет на вас, никакие меры по улучшению бизнеса не сработают. И так будет продолжаться до тех пор, господин Орешкин, пока вы еще раз не прослушаете эту новость и не сделаете выводы», - предупредил Никита Кричевский в эфире НСН.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Горячие новости
- «Разумный парень». Трамп оценил шансы Зеленского договориться с Путиным
- Пожар снова вспыхнул под Ачинском после возобновления взрывов
- СК предупредил о последствиях за «прогулки» после согласованного митинга
- Власти Москвы объяснили, зачем напугали непогодой по ТВ
- Названа причина новых взрывов под Ачинском. Число пострадавших растёт