Кричевский: Когда государство плюет на бизнес, никакие меры не работают

Никита Кричевский: «Господин Орешкин! Улучшение делового климата зависит не от налоговой нагрузки, таможенного администрирования, человеческого капитала и прочих умных слов. Оно зависит от движения правительства и государства в целом, к восстановлению социальной справедливости в стране. Той самой ныне забытой справедливости, которая существовала в годы Советского Союза и сегодня напрочь утеряна. Когда бизнес видит, что все его усилия тратятся впустую, когда приходят силовики, когда государство плюет на вас, никакие меры по улучшению бизнеса не сработают. И так будет продолжаться до тех пор, господин Орешкин, пока вы еще раз не прослушаете эту новость и не сделаете выводы», - предупредил Никита Кричевский в эфире НСН.

