Силуанов призвал осторожнее относиться к вложениям в криптовалюты

Министр финансов РФ Антон Силуанов на встрече со студентами вузов в рамках онлайн-марафона «ФинЗОЖ» призвал осторожнее относиться к вложениям в криптовалюты, сообщает ТАСС.

По его словам, это тот же самый игровой автомат, а игра в такие игрушки, как правило, приводит к потере денежных средств.

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Глава Минфина посоветовал отдавать предпочтение облигациям федерального займа.

«Лучше, конечно, разложиться: часть оставить на депозите в банке, часть - вложиться в облигации», - уточнил он.

Ранее Силуанов назвал формулу финансового суверенитета для России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: photo.roscongress.org
ТЕГИ:ОблигацииИнвестицииКриптовалютыАнтон Силуанов
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