Силуанов призвал осторожнее относиться к вложениям в криптовалюты
Министр финансов РФ Антон Силуанов на встрече со студентами вузов в рамках онлайн-марафона «ФинЗОЖ» призвал осторожнее относиться к вложениям в криптовалюты, сообщает ТАСС.
По его словам, это тот же самый игровой автомат, а игра в такие игрушки, как правило, приводит к потере денежных средств.
Глава Минфина посоветовал отдавать предпочтение облигациям федерального займа.
«Лучше, конечно, разложиться: часть оставить на депозите в банке, часть - вложиться в облигации», - уточнил он.
Ранее Силуанов назвал формулу финансового суверенитета для России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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