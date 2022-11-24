Силуанов призвал осторожнее относиться к вложениям в криптовалюты

Министр финансов РФ Антон Силуанов на встрече со студентами вузов в рамках онлайн-марафона «ФинЗОЖ» призвал осторожнее относиться к вложениям в криптовалюты, сообщает ТАСС.

По его словам, это тот же самый игровой автомат, а игра в такие игрушки, как правило, приводит к потере денежных средств.