Силуанов: Приватизация принесет в бюджет 100 млрд рублей в 2024 году

Так, в 2023 году Росимущество реализовало имущество на 21 млрд рублей, что позволило оптимизировать более 8 млрд рублей расходов предприятий.

Министерство финансов России до этого составило список из примерно 30 компаний для возможной приватизации. Речь идет о компаниях, где доля государства составляет более 50% - потери контрольного пакета не предусматривается.

Проведение частичной приватизации по «закулисным схемам» в узком кругу предпринимателей не окажет значительного влияния на бюджет страны, заявил ранее экс-министр экономики РФ Андрей Нечаев «Радиоточке НСН». Нечаев рассказал, какие варианты такой приватизации сегодня возможны. По его словам, под критерии Силуанова попадают «Газпром» и «Роснефть», а также все крупные банки.

