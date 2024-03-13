Силуанов: Приватизация принесет в бюджет 100 млрд рублей в 2024 году
Министр финансов России Антон Силуанов на расширенном заседании коллегии Росимущества заявил о намерении скорректировать плановый объем поступлений в бюджет 2024 года от сделок приватизации.
По его словам, объем должен увеличиться в 100 раз – до 100 млрд рублей.
Так, в 2023 году Росимущество реализовало имущество на 21 млрд рублей, что позволило оптимизировать более 8 млрд рублей расходов предприятий.
Министерство финансов России до этого составило список из примерно 30 компаний для возможной приватизации. Речь идет о компаниях, где доля государства составляет более 50% - потери контрольного пакета не предусматривается.
Проведение частичной приватизации по «закулисным схемам» в узком кругу предпринимателей не окажет значительного влияния на бюджет страны, заявил ранее экс-министр экономики РФ Андрей Нечаев «Радиоточке НСН». Нечаев рассказал, какие варианты такой приватизации сегодня возможны. По его словам, под критерии Силуанова попадают «Газпром» и «Роснефть», а также все крупные банки.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru