Силуанов: Прибыль туриндустрии РФ в 2023 году составила почти 280 млрд рублей
Доходы туриндустрии России по итогам прошлого года в несколько раз превысили показатели доковидного 2019 года. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
Он отметил, что прибыль составила почти 280 миллиардов рублей. По словам Силуанова, туристическая отрасль стала инвестиционно емкой и рентабельной.
Министр подчеркнул, что в течение шести лет ведомство планирует выделить 403 млрд рублей на создание инфраструктуры туризма в регионах.
Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию курортных мест в рамках проекта «Пять морей и озеро Байкал» объявил о создании новых курортов в девяти регионах страны, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru