Силуанов: Прибыль туриндустрии РФ в 2023 году составила почти 280 млрд рублей

Доходы туриндустрии России по итогам прошлого года в несколько раз превысили показатели доковидного 2019 года. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

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Он отметил, что прибыль составила почти 280 миллиардов рублей. По словам Силуанова, туристическая отрасль стала инвестиционно емкой и рентабельной.

Министр подчеркнул, что в течение шести лет ведомство планирует выделить 403 млрд рублей на создание инфраструктуры туризма в регионах.

Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию курортных мест в рамках проекта «Пять морей и озеро Байкал» объявил о создании новых курортов в девяти регионах страны, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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