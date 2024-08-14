Силуанов предложил сократить численность госслужащих

Минфин выступает за сокращение числа госслужащих и увеличение зарплат оставшимся чиновникам. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».

Как отметил глава Минфина, в стране, возможно, «не нужно такой большой численности государственного сектора». Силуанов предложил сократить количество служащих в этой сфере и увеличить зарплаты.

«Что можно сделать, чтобы повысить зарплату, в том числе и в государственном секторе — надо работать более производительно. То есть меньшим числом делать больше — больше получать зарплату», — подчеркнул министр.

Ранее Силуанов заявил, что Россия вошла в число государств с высоким уровнем доходов населения.

