Силуанов предложил сократить численность госслужащих
Минфин выступает за сокращение числа госслужащих и увеличение зарплат оставшимся чиновникам. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».
Как отметил глава Минфина, в стране, возможно, «не нужно такой большой численности государственного сектора». Силуанов предложил сократить количество служащих в этой сфере и увеличить зарплаты.
«Что можно сделать, чтобы повысить зарплату, в том числе и в государственном секторе — надо работать более производительно. То есть меньшим числом делать больше — больше получать зарплату», — подчеркнул министр.
Ранее Силуанов заявил, что Россия вошла в число государств с высоким уровнем доходов населения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru