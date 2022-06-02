Силуанов пожаловался Путину на дорожников, ломающих нормальный асфальт
Глава Минфина РФ Антон Силуанов в ходе видеоконференции с российским президентом Владимиром Путиным пожаловался на дорожников, которые постоянно ломают нормальный асфальт.
По словам Силуанова, часто начинают ремонтировать дорогу, которая могла бы «еще пару лет прослужить». Он отметил, что это происходит из-за того, что подошли межремонтные сроки и требуется вложить дополнительно деньги.
Министр указал на необходимость проработать этот вопрос, поскольку это позволит сэкономить бюджетные деньги.
Ранее Счетная палата опубликовала отчет, в котором указывалось, что использование щебня по старому ГОСТу при строительстве российских дорог позволило бы экономить почти 1,5 млрд рублей расходов федерального бюджета в год.
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