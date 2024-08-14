Силуанов посоветовал вкладывать средства в ОФЗ
14 августа 202411:05
Министр финансов Антон Силуанов рекомендовал россиянам вкладывать средства в облигации федерального займа. Об этом пишет РИА Новости.
По словам главы Минфина, ОФЗ являются хорошим и надежным инструментом для инвестиций.
Ранее эксперты холдинга «БКС Мир инвестиций» заявили, что облигации федерального займа позволяют держателям получить доход с минимальными рисками. В случае переоценки по таким бумагам можно заработать до 30 процентов годовых, пишет Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru