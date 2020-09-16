Минфин разместил на аукционе ОФЗ на 115,2 миллиарда

Министерство финансов РФ выставило на аукцион облигации федерального займа (ОФЗ) с переменным купонным доходом и погашением 25 марта 2026 года на весь лимит в размере 115,218 миллиарда рублей, говорится в материалах ведомства.

При этом спрос на аукционе превысил 183,8 миллиарда рублей.

Средневзвешенная цена составила 97,6% от номинала, выручка от размещения оценивается в почти в 113,5 миллиарда рублей.

Ожидается, что на следующих аукционах Минфин разместит ОФЗ с постоянным купонным доходом с погашением в октябре 2027 года при доступном для размещения объёме в 43,115 миллиарда рублей, передаёт агентство «Прайм».

