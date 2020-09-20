Силуанов объяснил, зачем Россия кредитует Белоруссию

«Обеспечиваются расчеты перед российскими поставщиками, не будет никаких задержек в оплате. Здесь обоюдный интерес. Безусловно, мы слышим, что некоторые говорят: зачем мы в сложной для России ситуации даем кредиты зарубежным странам? В данном случае это наш очень близкий торговый и экономический партнер», — сказал Силуанов.

По словам министра, Белоруссия «очень хороший заемщик», который не допускает нарушения сроков возврата займов – таких прецедентов не было, отмечает РИА Новости.

В начале недели стало известно, что Россия выделит Белоруссии кредит на сумму 1,5 млрд руб. Договоренности об этом были достигнуты между президентами Путиным и Лукашенко во время встречи в Москве. В текущем году будет выделен 1 млрд долларов, еще 500 млн долларов Белоруссии направят в 2021 году. Первый трансфер планируется осуществить за счет Евразийского фонда стабилизации и развития, а второй – за счет межгоскредита.

