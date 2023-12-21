Силуанов назвал срок разблокировки иностранных активов россиян
Механизм разблокировки иностранных активов россиян заработает с 2024 года, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.
В общей сложности вернуть свои вложения смогут 2,5 миллиона человек. При этом ранее с блокировкой активов столкнулось 3,6 миллионов граждан РФ, уточнил Силуанов на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Он также добавил, что приоритетной задачей ведомства остается возобновление потока иностранного капитала на российский рынок. В частности, Минфин озадачен тем, чтобы снять ограничения для вывода иностранными инвесторами средств из зарубежных юрисдикций, которые могут быть вложены в Россию.
Ранее в ноябре президент Владимир Путин подписал указ о возможности обмена части заблокированных в России средств иностранцев на замороженные активы граждан РФ, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru