Силуанов назвал срок разблокировки иностранных активов россиян

В общей сложности вернуть свои вложения смогут 2,5 миллиона человек. При этом ранее с блокировкой активов столкнулось 3,6 миллионов граждан РФ, уточнил Силуанов на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Он также добавил, что приоритетной задачей ведомства остается возобновление потока иностранного капитала на российский рынок. В частности, Минфин озадачен тем, чтобы снять ограничения для вывода иностранными инвесторами средств из зарубежных юрисдикций, которые могут быть вложены в Россию.

Ранее в ноябре президент Владимир Путин подписал указ о возможности обмена части заблокированных в России средств иностранцев на замороженные активы граждан РФ, передает «Радиоточка НСН».



