Силуанов назвал способ стабилизации рубля
Министр финансов Антон Силуанов назвал способ, который позволит стабилизировать курс рубля. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Силуанова, решение Центрального банка о продаже валюты на рынке даст возможность стабилизировать рубль.
На открытии торгов в четверг доллар стоил больше 81 рубля, евро — 89. Такие колебания валюты происходят на фоне снижения цен нефть.
Ранее экономист Денис Ракша в эфире НСН заявил, что рубль ещё долго будет оставаться слабым по отношению к другим мировым валютам. Прогнозировать диапазоны колебания курса рубля он не стал.
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