Силуанов: Налоговый режим для самозанятых останется неизменным до 2028 года

«В наших планах, как и договаривались, десять лет этот режим не меняем», - сказал он, выступая на парламентских слушаниях о совершенствовании налогового законодательства России.

Силуанов также добавил, что все предложение о поддержке самозанятых, озвученные ранее, будут реализованы.

Ранее сообщалось, что с января 2024 года число самозанятых среди фрилансеров в России увеличилось на 24,7% в сравнении с первым кварталом 2023 года, передает «Радиоточка НСН».

