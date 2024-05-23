Силуанов: Налоговый режим для самозанятых останется неизменным до 2028 года
Налоговый режим для самозанятых в РФ не изменится до 2028 года, как и планировалось ранее. Об этом сообщил Министр финансов РФ Антон Силуанов.
«В наших планах, как и договаривались, десять лет этот режим не меняем», - сказал он, выступая на парламентских слушаниях о совершенствовании налогового законодательства России.
Силуанов также добавил, что все предложение о поддержке самозанятых, озвученные ранее, будут реализованы.
Ранее сообщалось, что с января 2024 года число самозанятых среди фрилансеров в России увеличилось на 24,7% в сравнении с первым кварталом 2023 года, передает «Радиоточка НСН».
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