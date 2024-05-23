Силуанов: Налоговый режим для самозанятых останется неизменным до 2028 года

Налоговый режим для самозанятых в РФ не изменится до 2028 года, как и планировалось ранее. Об этом сообщил Министр финансов РФ Антон Силуанов.

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«В наших планах, как и договаривались, десять лет этот режим не меняем», - сказал он, выступая на парламентских слушаниях о совершенствовании налогового законодательства России.

Силуанов также добавил, что все предложение о поддержке самозанятых, озвученные ранее, будут реализованы.

Ранее сообщалось, что с января 2024 года число самозанятых среди фрилансеров в России увеличилось на 24,7% в сравнении с первым кварталом 2023 года, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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